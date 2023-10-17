ملخص مباراة السعودية ومالي (1-3) اليوم الثلاثاء في ودية المنتخبات 2023

تلقى منختب السعودية هزيمة جديدة أما منتخب مالي، حيث خسر بثلاثية مقابل هدف، في الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ليضاف سجل سلبي جديد إلى مدرب الفريق، كما يضاف رقم سلبي إلى المنتخب السعودي، فلم يستطع المنتخب السعودي بعدما خاض عدة مباريات من تحقيق أي انتصار، لذلك سيكون هناك تحرك من جانب إدارة المنتخب السعودي، للبحث في أسباب هذه النتائج السلبية المتكررة

تردد KSA Sports الناقلة لمباراة السعودية ومالي اليوم

يُمكن استقبال تردد قناة KSA Sports HD 1 المفتوحة على نايل سات وعربسات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معدل الخطأ نايل سات 12284 عمودي 27500 3/4 عرب سات 12149 أفقي 3000 5/6

تشكيلة منتخب السعودية ضد منتخب مالي

تشكلت تشكيلة المنتخب السعودي المتوقعة لمواجهة مالي كما يلي، وفقًا لمتابعة معسكر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالرحمن غريب.

مباراة السعودية ومالي

تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد، وقد بدأت الحصة بتمارين الإحماء، ومن ثم تمرين الاستحواذ، حيث تم تنفيذ جمل تكتيكية متنوعة. بعد ذلك، قام مانشيني بتقسيم اللاعبين على منتصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، وفيما يتعلق بالمشاركين، شارك سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بعد تعافيه واكتمال جاهزيته، بينما لم يشارك حسان التمبكتي في الحصة التدريبية بسبب شعوره بآلام في عضلة الساق، وواصل اللاعب زكريا هوساوي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

مباراة السعودية ومالي اليوم

من المقرر بث مباشر مباراة السعودية ومالي اليوم الثلاثاء لحظة بلحظة على قناة السعودية الرياضية، وهي الناقل الحصري لأحداث مباراة السعودية ومالي في ودية المنتخبات 2023، إذ تقام مباراة السعودية ومالي في اللقاء الودي اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة على استاد بورتيماو.

وسوف يتم إذاعة مباراة السعودية ومالي على قناة SSC، كما تنقل قناة KSA Sports HD 1 مباراة مالي والسعودية، حيث تنقل القناة الرياضية السعودية أحداث مباراة السعودية ومالي، فهذه القنوات الرسمية الناقلة لمباراة السعودية ومالي اليوم الثلاثاء، ومن الممكن أن تتضمن بعض الفقرات الفنية التي تسبق المباراة وتضم نجوم الكرة العربية القدامى وخبراء التحليل.