تسريب حلقة 133 مسلسل المؤسس عثمان لكنز المسروق ومفاجآت مثيرة

مسلسل المؤسس عثمان – حلقة 133: الكنز المسروق ومفاجآت مثيرة

يعود مسلسل المؤسس عثمان بحلقته المثيرة رقم 133 ليقدم للجمهور تطورات مشوقة وأحداث مثيرة. تتناول الحلقة مواجهة قوية بين الشخصيتين الرئيسيتين، السيد عثمان والسيد يعقوب، وكشف الخيانة والمؤامرات التي قام بها يعقوب. هل ستتغير الحقائق المعروفة وتنقلب الموازين الآن؟ دعونا نتابع.

السيد عثمان مع مواجهة السيد يعقوب:

في بداية الحلقة، يكتشف السيد عثمان خيانة السيد يعقوب وتعاونه مع ريموس وحاكم قلعة ليفكة من أجل إيقاعه في الفخ يعلم عثمان أيضًا أن يعقوب يدّعي الصدق والالتزام بالحق، ولكنه في الحقيقة كان يخطط لاستلام السلطة. يكشف عثمان تلك الحقائق للأسياد، مما يؤدي إلى صدمتهم واستنكارهم لتصرفات يعقوب.

الكنز المفقود:

تتصاعد التوترات عندما يطلب عثمان من ريموس إحضار الكنز المسروق يكتشف عثمان أن هناك العديد من الشخصيات تبحث عن الكنز، بما في ذلك قرهان وفاصيليس هذا يجعل مهمة عثمان أكثر تعقيدًا وحساسية، بالنظر إلى أهمية الكنز في كسر قوة يعقوب.

تحركات كونور ومفاجآت أخرى

تتابع الحلقة أيضًا تحركات كونور، وهو يراقب تحركات محمد بن يعقوب على بُعد خطوات من ياني شهير. يخبر عثمان الأسياد بتواجد يعقوب وجيشه خارج ياني شهير، مما يثير استغرابهم ويدفعهم للاستعداد للهجوم المحتمل.

عودة فالى والسلطة تتعاظم:

فاصيليس تستعد للعودة وتتحدى الأعداء بقوتها ومهارتها. في هذه الأثناء، يشفي الدارويشيوس إمرا فالى من جروحها ويقدم لها الدواء الذي حضّره من الأعشاب. ستعود فالى مجددًا وستقدم مساهمتها في محاربة الأعداء بجانب عثمان.

موعد عرض المسلسل المنتظر

تحمل الحلقة الثانية من الموسم الخامس للمسلسل الشهير “المؤسس عثمان” وعدًا بأوقات مثيرة ومشوقة للمشاهدين. يتوقع أن يستمر هذا الموسم في تحقيق نجاحات باهرة تُضاف إلى سجل الإصدارات السابقة التي نالت إعجابا كبيرًا. الجمهور يترقب هذه الحلقة بحماس شديد، حيث من المقرر عرضها يوم الأربعاء، الموافق 18 أكتوبر الحالي تأتي هذه الحلقة بشكل خاص لتجسد لحظة هامة جدًا بالنسبة للملايين من المشاهدين. ستُبث الحلقة يوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت تركيا على شاشة قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية وكما هو معتاد، ستتاح ترجمة عربية للمشاهدين على قناة “قصة عشق” بعد منتصف الليل في نفس اليوم. وبالنسبة للجمهور في الجزائر، سيكون بإمكانهم متابعة الحلقة يوم الخميس في تمام الساعة 8 مساءً عبر القنوات الجزائرية وقناة اليرموك. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الحلقة متاحة للجمهور المصري عبر قناة مصر أم الدنيا. انضموا إلى هذه الرحلة المثيرة واستمتعوا بمتعة المشاهدة.