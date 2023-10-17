اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf حسب الاسم جميع المحافظات منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، يمكنك الآن الوصول إلى قوائم المستفيدين من الوجبة الاجتماعية الخامسة لعام 2023، تستطيع فعل ذلك بسهولة عبر زيارة منصة مظلتي المتاحة على موقع وزارة العمل العراقية، الوزارة استقبلت عددًا كبيرًا من الطلبات خلال الفترة السابقة من المواطنين الفقراء الباحثين عن الدعم، وهذا يأتي في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة، نحن هنا لتوفير الإرشادات اللازمة لك للوصول إلى المنصة واستعراض القوائم بسهولة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتزايد استفسار العديد من المواطنين العراقيين حول إعلان قائمة المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق، حيث يبحث الآلاف عن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، هذه الوجبة تقدم دعماً مادياً واجتماعياً للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع العراقي، وتهدف إلى تأمين احتياجات الأسر الفقيرة من النواحي الغذائية، برنامج الرعاية الاجتماعية يشمل أكثر من 900 ألف أسرة في العراق، ويبلغ حجم الدعم الإجمالي 400 مليار دينار عراقي، مما يجعله أكبر برنامج للإعانات الاجتماعية في البلاد.

رابط استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

للوصول إلى قوائم المستفيدين اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكن اتباع الخطوات التالية: