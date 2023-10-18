هتشتريها حتى لو بمليون جنية.. 5 فوائد سحرية للفراولة مش هتستغنى عنها تاني

الفراولة هي ملكة الفواكه وذلك لأنها من أكثر الفواكه عصارة ولها نكهة طيبة وشكل شهي ويتم صنع الحلوى والمربى منها، ولها فوائد صحية كثيرة لصحة جسم الإنسان لأنها تتضمن عناصر أساسية يحتاجها الجسم، واليوم نتحدث عن فوائدها للجسم والبشرة.

فوائد الفراولة

تخفيف النمش

النمش يعتبر من علامات الجمال عند السيدات والأطفال، ولكن هناك البعض لا يفضل النمش ويسعى في التخلص منه، ويأتي دور الفراولة في تفتيح البشرة وإخفاء النمش لأنها تحتوي على فيتامينان ومعادن ومضاد أكسدة تساعد على التخلص من الشوائب الموجودة في البشرة.

تبييض الأسنان

تحتوي ثمرة الفراولة على فيتامين سي بنسبة كبيرة لذلك فهو يعمل على تبييض الأسنان، فهناك طبقة تسمى البلاك وهي التي تتكون بين الأسنان بسبب تناول المشروبات التي تحتوي على السكر بجانب تناول الأطعمة، ولكن الفيتامينات الموجودة في الفراولة تحول هذه الطبقة الصفراء إلى طبقة بيضاء لامعة.

تعالج الربو والحساسية

يصاب الإنسان بالحساسية والربو بسبب الإصابة بالالتهاب، ولكن القراولة بها مضادات للالتهابات ومعادن وفيتامينان فهي تساهم في علاج الحساسية.

تحارب حب الشباب

توجد مضادات أكسدة بنسبة عالية في ثمرة الفراولة، فهي تعمل على محاربة حب الشباب، والبذور الصغيرة الموجودة فيها تساعد في تقشير طبقات الجلد الميتة التي تكونت من تراكم الأتربة.

تقوي النظر

توافر فيتامين سي الموجود في الفراولة يساعد على تقوية شبكة العين والقرنية مما يؤدي لتقوية النظر.