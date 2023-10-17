“الحق سجل قبل ما الموقع يقفل” رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023… والفئات المستحقة وموعد الصرف

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اللقاء الأخير له على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى بشأن فتح باب التقديم لاضافة المواليد على البطاقات التموينية 2023، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن هذا الرابط وعن الفئات المستحقة للإضافة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

حيث أكد الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، لعدد كبير من الأسر وأشار “المصيلحي” أن الحكومة تسعى لمساعدة عدد كبير من الأسر من محدودي الدخل وأصحاب البطاقات التموينية خاصة مع ارتقاع اسعار عدد كبير من السلع والمواد الغذائية، وأكد المصيلحي إلى أن الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقة التموين هي….

من الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقة التموين

مستحقي معاش تكافل وكرامة .

حاملي كارت الخدمات المتكاملة .

المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.

أبناء الشهداء والأسر البديلة على ألا تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

أن يكون الحد الأدنى للمرتب أو المعاش لصاحب البطاقة أقل من 3 آلاف جنيه.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين