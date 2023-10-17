امتحانات السادس الاعدادي الدور الثالث في جميع محفظات العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان لها مؤخرًا عن وجود دور ثالث في امتحانات الصف السادس الاعدادي، حيث إن هذا الدور سيُتيح لعدد كبير من الطلبة والطالبات في الحصول على أعلى الدرجات الخاصة بكل طالب، فضلاً عن أن ذلك يكون في مصلحة الطالب، على أن تبدأ كل هذه الإختبارات يوم 24 أكتوبر 2023، بما يسمح للجميع في الدخول إليها وإعادة النظر في المرحلة الدراسية الخاصة بهم من جديد.

امتحانات الدور الثالث للمراحل الدراسية

أكدت وزارة التربية العراقية، أن جدول الإمتحانات يشمل جميع المراحل الدراسية المختلفة التي من بينها السادس الإعدادي والإبتدائي، إضافة إلى الصف الثالث المتوسط، بما يؤهلهم في الدخول إلى إمتحانات الدور الثالث، والعمل على إعادة الإمتحانات مرة أخرى، وفقًا لأداءهم في الإمتحانات، مع العلم أن بعد انعقاد الإمتحانات، يتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة، وفحصها بشكل واضح ودقيق، لرصد جميع الدرجات التي يستحقها كل طالب.

نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2023

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بإستخراج نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-