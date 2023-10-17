شوف | مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 كاملة مترجمة عربي شاشة كاملة hd atv

قيامة عثمان هو مسلسل تاريخي تركي من إنتاج محمد بوزداغ، وهو تكمله لمسلسل قيامة أرطغرل الذي يروي قصة أرطغرل غازي، والد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، يتناول المسلسل قصة عثمان الأول منذ ولادته وحتى تأسيسه للدولة العثمانية، ويسلط الضوء على التحديات التي واجهها في سبيل تحقيق ذلك، بالإضافة إلى صفاته القيادية وأخلاقه الحميدة، حقق مسلسل قيامة عثمان نجاحًا كبيرًا في تركيا والعالم العربي، حيث يحظى بمتابعة ملايين المشاهدين، وقد أشاد النقاد بالمسلسل من حيث التمثيل والإخراج والإنتاج، كما أعربوا عن إعجابهم بقصة المسلسل وشخصياته.

المؤسس عثمان الحلقة 133

تدور أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، في منطقة الأناضول التي كانت تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، عثمان بن أرطغرل هو أحد قادة قبيلة الكاي التركية، ويسعى إلى تأسيس دولة إسلامية مستقلة، يواجه عثمان العديد من التحديات في سبيل تحقيق ذلك، بما في ذلك هجمات البيزنطيين والمغول، بالإضافة إلى معارضة بعض القبائل التركية الأخرى.

مسلسل عثمان الحلقة 133 كاملة مترجمة شاشة كاملة

يُعد مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية الناجحة التي حققت انتشارًا واسعًا في العالم العربي، يتميز المسلسل بالتصوير المميز والتمثيل الرائع، كما أنه يروي قصة تاريخية مهمة تستحق المتابعة، يُعد مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية الجيدة التي تستحق المشاهدة، حيث يجمع بين الترفيه والتاريخ والأخلاق.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية نايل سات.

قناه ATV التركية علي نايل سات.

قناه أم الدنيا علي نايل سات.

قناة اليرموك علي نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية