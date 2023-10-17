pdf تحميل معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 “احيائي، ادبي، تطبيقي”|| الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية عبر دليل القبول المركزي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، الالاف من الطلاب الناجحون يبحثون بكثافة الآن عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 لجميع فروع الصف السادس الاعدادي 2023 “احيائي، ادبي، تطبيقي” ليعرفوا أي كلية ستكون مناسبة مع مجموعهم، وعبر موقع دليل القبول المركزي للطالب تم الاعلان عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية وكذلك بكافة المعاهد، فتابعونا.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

أما عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 لجميع الفروع الخاصة بالسادس الاعدادي ستكون كما يلي:

كلية الطب %99.67

طب الزهراء %99.57

طب الاسنان %98.83

الصيدلة %98.5

هندسة حاسبات %93

هندسة ميكانيكا %90.5

هندسة قسم كيمياوية %95.33

هندسة قسم المواد %88.33

العلوم %82.67

علوم قسم الرياضيات %74.17

العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات %75

القانون %82

التمريض للذكور %96.33

التمريض للبنات %93.17

طب بيطري %68.33

الزراعة %60

الإدارة والاقتصاد %61.5

الإدارة والاقتصاد القرنة %60

التربية القرنة %65.5

التربية للعلوم الصرفة %70.67

التربية للعلوم الإنسانية %72.67

التربية للبنات %66.33

الآداب %68.67

علوم البحار %63.83

كلية الطب %100.28

طب الأسنان %99.5

صيدلة %98.83

هندسة قسم حاسوب %93.17

هندسة قسم ميكانيك %86

كلية الهندسة قسم المواد %85.67

كلية العلوم %86.17

العلوم قسم الرياضيات %78.5

القانون %85.67

علوم سياسية %79.25

الإدارة والاقتصاد %68

التربية %74.67

الآداب %75.17

آداب قسم علم النفس %77.33

آداب قسم الفلسفة %72.83

تربية أساسية %67.5

تربية أساسية قسم رياض أطفال %66.17

تربية أساسية معلم صفوف أولى %73

علوم سياحية %65.33

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2023

فيما تم نشر الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2023 خلال الايام الماضية عبر موقع وزارة التعليم العالي العراقية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك حتي يتمكن للطلاب الاطلاع على جميع معدلات القبول وتسجيل رغباتهم في الكليات والجامعات المختلفة حيث يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولًا: قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي.

بعد ذلك قم بالضغط على قسم القبول المركزي.

ومن ثم سوف تظهر لك الملفات الخاصة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023.

يمكنك تنزيل الملفات بصيغة بي دي اف على جهازك بسهولة.

الآن اختر الكلية التي تناسب مجموعك وقدراتك.

خلال الايام الماضية وبعد الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي الخاصة بالدور الثاني 2023 في عموم المحافظات تم الاعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 لكل الكليات والمعاهد عبر موقع وزارة التعليم العالي بشكل رسمي ليتعرف كل طالب على المكان المناسب لمجموعه.