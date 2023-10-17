رابط التقديم اللوتري الأمريكي 2023 والشروط اللازمة للهجرة إلى أمريكا dvprogram.state.gov

رابط التقديم اللوتري الأمريكي 2023، يبحث عدد كبير من الشباب من شتى أنحاء العالم عن رابط تقديم اللوتري الأمريكي لما فيها من أحلام ومميزات للشباب خاصة الراغبين في الحصول على عمل أو مهنة جيدة لها دخل شهري ثابت ، وخلال هذا التوقيت من كل عام تعلن السلطات الأمريكية عن فتح باب التقديم للوتري الأمريكي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التقديم والشروط المطلوبة ….

رابط التقديم اللوتري الأمريكي 2023

حيث أعلنت السلطات الأمريكية عن فتح باب التقديم في اللوتري الأمريكي للهجرة العشوائية وذلك من خلال الرابط الالكتروني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تيسيراً على الشباب الراغبين في التقديم وتجنب الإزدحام والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية ،وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في اللوتري الأمريكي بداية من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، حتى الثامن من نوفمبر 2023.

خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي 2023-2024

زيارة الموقع الرسمي للتقديم في الهجرة إلى أمريكا

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الشروط اللازمة للهجرة إلى أمريكا