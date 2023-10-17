مباراة الإمارات ولبنان الآن أبوظبي الرياضية AD Sport 1 “وديات المنتخبات”

تنطلق بعد قليل مباراة الإمارات ولبنان في الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت السعودية ولبنان ومصر. ستكون قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية هما الناقلان للمباراة. الملعب الذي ستقام فيه المباراة هو ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وسيتولى تحكيم المباراة الحكم محمد عادل.

مباراة الإمارات ولبنان الآن

فيما يتعلق بالتشكيلة المتوقعة للمنتخبين، يتوقع أن يلعب المنتخب الإماراتي بتشكيلة تضم علي خصيف في حراسة المرمى، وزايد سلطان وخليفة الحمادي وخالد الهاشمي وعبدالله إدريس في خط الدفاع، وعبدالله رمضان ويحيى نادر وسلطان العميري في خط الوسط، ويحيى الغساني وطحنون الزعبي وكانيدو في خط الهجوم.

أما التشكيلة المتوقعة للمنتخب اللبناني، فمن المتوقع أن يلعب بتشكيلة تضم علي صابح في حراسة المرمى، وسعيد عوادة وقاسم الزين ووليد شور ومحمد حايكوجه في خط الدفاع، ورضا الغول وحسين الزين وحسن معتوق في خط الوسط، وأحمد حجازي وحسين الجويد في خط الهجوم.

مشاهدة مباراة الإمارات ولبنان بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الإمارات ولبنان على قناة أبوظبي الرياضية 1، حيث يقدّم المعلق الرياضي محمد الشامسي التعليق الحماسي على اللقاء. كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة الشارقية الرياضية، بصوت المعلق الرياضي عبد الحميد الجسمي. ويمكنك متابعة اللقاء أيضًا على قناة دبي الرياضية، بصوت المعلق الرياضي عبد الله السعدي.

تأتي هذه المباراة بعد فوز المنتخب الإماراتي في مباراته الودية السابقة على الكويت، حيث يعمل الفريق بجد للوصول إلى أفضل حالة بدنية قبل مواجهة لبنان يوم الثلاثاء. تعتبر هذه المباراة ذات أهمية كبيرة للطاقم الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، حيث يعي أن جماهير الإمارات تتطلع إلى التأهل لكأس العالم في النسخة القادمة. في الوقت نفسه، يشهد المنتخب اللبناني تغييرات بعد قدوم المدرب الكرواتي نيكولا يورسيفيتش، الذي يتحمل مسؤولية إعداد الفريق لكأس آسيا وتصفيات كأس العالم.