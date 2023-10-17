منصة مظلتي | اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قائمة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، والذي يُعتبر واحدًا من أهم برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة العراقية، يستهدف هذا البرنامج عددًا كبيرًا من الأسر ذات الدخل المحدود والذين يواجهون صعوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الدعم المستمرة للأسر العراقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قائمة المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2023، تشمل القائمة الدفعة الخامسة وتضم أكثر من 300 ألف اسم من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في البرامج الاجتماعية خلال الأشهر السابقة.

تأكدت الوزارة من استحقاق وأهلية جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية المعلنة ومطابقتها للضوابط والشروط المحددة، بالإضافة إلى ذلك قدمت الوزارة رابطًا لموقعها الرسمي وأطلقت موقع مظلتي خصيصًا لتسهيل الإجراءات على الأسر العراقية، هذا يسمح لهم بالتحقق من أهليتهم والتأكد من وجود أسمائهم ضمن الدفعة الحالية، ليتمكنوا من استلام راتب الرعاية الاجتماعية لشهر أكتوبر 2023، يتم صرف هذه الإعانة للأسر المستحقة بالفعل.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة

للبحث عن أسماء المشمولين بالوجبة الخامسة في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

قم بإدخال جميع بياناتك بدقة، بما في ذلك اسمك الكامل ورقم هاتفك المحمول ورقم هويتك الوطنية.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

انتقل إلى قسم الخدمات الاجتماعية.

اختر قائمة “استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”، ستظهر أمامك قائمة بأسماء الأشخاص المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة في العراق.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من البحث عن المعلومات التي تبحث عنها دون الحاجة لزيارة مقر الشؤون الاجتماعية.