الحق اشتري .. أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 الفراخ البيضاء والبلدي منير السقا

أعلن ” أنور العبد ” نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مؤتمر مجلس الوزراء، عن إجراء اجتماع جمع وزير الزراعة والمنتجين، وخلال هذا الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض أسعار الدواجن والبيض بنسبة 15%، وقام بتقديم تفاصيل محددة حول الأسعار قبل تطبيق التخفيض وكيف ستبدو بعد تنفيذه.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

تحتل أسعار الدواجن مكانة مهمة في اهتمام القراء المصريين بشكل يومي عبر موقع ” البديل “، يوجد هنا تقرير عن أسعار الدواجن وفقًا لآخر تطورات الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء : سجلت أسعار الفراخ البيضاء زيادة طفيفة خلال الأسبوع الماضي، سعر الكيلوغرام الواحد من الفراخ البيضاء بلغ حوالي 75 جنيه مصري.

أسعار الفراخ البلدي : شهدت أسعار الفراخ البلدي تذبذبًا خلال الفترة الأخيرة، سعر الكيلوغرام الواحد من الفراخ البلدي بلغ حوالي 120 جنيه مصري.

أسعار الفراخ الحمراء : سجلت أسعار الفراخ الحمراء ارتفاعًا طفيفًا، سعر الكيلوغرام الواحد من الفراخ الحمراء بلغ حوالي 110 جنيه مصري.

أسعار البيض : تراوحت أسعار البيض في الأسبوع الأخير، سعر الكرتونة الواحدة من البيض البلدي بلغ حوالي 170 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيض الأبيض والأحمر حوالي 150 جنيه مصري للكرتونة الواحدة.

سعر البانيه اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

أسعار البانيه في محلات الفراخ في الأسواق المحلية قد وصلت إلى مستوى ما بين 160 و170 جنيهًا للكيلوغرام.

بورصة الدواجن هي سوق مركزي لتداول الدواجن ومنتجاتها، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم السوق وضمان استقرار الأسعار، وتعتمد بورصة الدواجن على نظام تداول إلكتروني، يسمح للمتعاملين بشراء وبيع الدواجن ومنتجاتها بشكل عادل وشفاف.