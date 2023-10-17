قرعة الحج 2024 الحق سجل اسمك.. عايز تطلع حج بأقل تكلفة إليك طريقة التسجيل والشروط

قرعة الحج قرعة الحج التي تجريها وزارة الداخلية في مصر تلقى اهتماماً متزايداً من قبل العديد من المواطنين الباحثين عن موعد ونتائج القرعة تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الحج للعام 1445 هـ، وهذا الاستقبال سيبدأ يوم السبت المقبل ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم في مختلف مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض سنسلط الضوء في هذا المقال عن توقيت تقديم الطلبات والخطوات المتعلقة بالقرعة.

قرعة الحج لسنة 2024

يطمح عدد كبير من المواطنين إلى معرفة موعد قرعة الحج التي تجريها وزارة الداخلية وقد أعلنت الوزارة عن بدء قبول طلبات أداء فريضة الحج لعام 2024، وسيتم استقبال هذه الطلبات ابتداءً من السبت المقبل 21 اكتوبر وحتى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، في جميع مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن، أو من خلال الإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت وسيتم إجراء قرعة الحج لجميع المتقدمين من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج يمكن للأشخاص التقدم عن طريق.

زيارة موقع وزارة الداخلية المصرية على الإنترنت.

ستحتاج إلى إدخال رقم هاتفك المحمول والتأكد من صحة البيانات المرتبطة به.

بعد ذلك انقر على زر لتحميل شهادة معتمدة تثبت الحالة الصحية الخاصة بك بشكل مفصل.

قم بإدخال اسمك الكامل وفقاً لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

شروط التقديم على قرعة الحج من وزارة الداخلية

يشترط للمتقدم لأداء مناسك الحج أن يتوفر فيه الأهلية القانونية وأن يكون من جنسية مصرية، كما يتطلب أن يكون عمره لا يقل عن 25 عاماً، ويتم تحديد سن مقدم الطلب بناءً على تاريخ 1 مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك يتطلب أن يكون المرافق لمقدم الطلب في سن يوم وما فوق وأن يكون قريبا حتى الدرجة الرابعة وفي حالة فوزه في القرعة، يجب تقديم وثيقة تثبت صلة القرابة يمكن تقديم طلب الحج عبر الإنترنت أو الاتصال بمركز استقبال طلبات المواطنين على الرقم 27983000-02.

الأشخاص الممنوعين من أداء الحج

فيما يلي توجد مجموعة متنوعة من الحالات التي ممنوع من السفر، يشمل ذلك المرضى الذين يعانون من تليف الرئة، وأيضاً الأشخاص الذين يعانون من حالات السمنة المرضية المفرطة، بالإضافة إلى ذلك تشمل الحالات المستعصية لأمراض القلب والأوعية الدموية المتقدمة وليس هذا فقط بل تشمل أيضاً السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.