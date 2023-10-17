رابط استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 مميزات كارت الخدمات والحالات المستحقة

يبحث العديد من المواطنين في مصر في الساعات الأخيرة عن وسيلة للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم القانونية، حيث تحتوي البطاقة على معلومات حول درجة الإعاقة ونوعها، للحصول على هذه البطاقة يجب على المتقدم إجراء فحص طبي في المراكز الصحية المتبعة لوزارة الصحة والإسكان، في هذا المقال سنتعرف على الخطوات اللازمة للتسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليها.

استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية :-

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت ( من هنــــــا ).

ابحث عن خيار ( الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ) أو ما يماثله على الموقع.

ادخل رقمك القومي في الحقل المخصص.

اضغط على زر ( استعلام ).

ستظهر النتائج التي تشمل معلومات حول كارت الخدمات المتكاملة وحالته.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

خصومات على الأندية الرياضية.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

الدمج في المدارس.

الجمع بين معاشين.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة