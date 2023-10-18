من هنا رابط التسجيل للدورة التكميلية والشروط اللازمة للتقديم

يرغب الكثير من الطلاب في الأردن في التعرف على رابط التسجيل للدورة التكميلية، وذلك من أجل التسجيل في اختبار التوجيهي التكميلي، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم بالأردن، رابط إلكتروني رسمي، يتم من خلالها التسجيل في الامتحانات وذلك وفقا لمجموعة من الشروط والتي لابد أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يرغبون في التقدم للامتحانات، وهو ما سوف نذكره لكم خلال هذا المقال.

رابط التسجيل للدورة التكميلية

توجد مجموعة من الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل في الدورة التكميلية في الأردن، من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي، والذي أتاحته وزارة التربية والتعليم الأردنية، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي للتسجيل في اختبار التكميلي الدورة الثانية.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم الوطني.

إدخال تاريخ الميلاد.

النقر على زر تسجيل الدخول.

قم بتسجيل بيانات الطالب بشكل كامل.

دفع استمارة التسجيل الالكتروني.

انقر على زر إرسال الطلب.

شروط التقديم لامتحان التوجيهي التكميلي في الأردن

حددت وزارة التربية والتعليم بالأردن عدة شروط للراغبين في التوجه للامتحان التوجيهي التكميلي في الأردن، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: