طريقة وخطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية بأنه يمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية بجواز السفر 2023 بطريقة إلكترونية بدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف متنقل وعن طريق خطوات سهلة، حتى يعملوا على توفير الوقت والجهد، وفيما يلي سنعرض خطوات الاستعلام.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

من الممكن أن يتم الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب، بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

بعد ذلك ننقر على كلمة الاستعلام رقم الطلب في خانة الخدمات الرقمية.

كتابة رقم الطلب والتأكد من صحته.

بعدها يتم كتابة رقم جواز السفر والتأكد من صحته.

بعد ذلك نقوم بإدخال رمز الصورة للتأكد من الأمان.

بعد ذلك ننقر على كلمة استعلام، ومن ثم توضح على الشاشة البيانات الخاصة بالتأشيرة ويتم مراجعتها.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

كما قلنا أنه من الممكن أن يتم الاستعلام بكل سهولة ويسر عن التأشيرة من القنصلية السعودية بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الداخلية، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد طريقة أخرى يمكن من خلالها الاستعلام عن تأشيرة القنصلية بالسعودية، وهى من خلال منصة إنجاز ونقوم بإتباع الخطوات التالية: