أبرز المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل جديد في الأحوال المدنية السعودية 2023

ما الأوراق المطلوبة لتسجيل جديد في الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية؟، حيث أن وزارة الخارجية والأحوال المدينة قالت لابد من وجود عدد من الشروط والأوراق، حتى يستطيع المواطن السعودي وتسجيل مولوده الجديد وخروج شهادة ميلاد له تكون صحيحة وقانونية، وفيما يلي سنوضح هذه الأوراق والشروط.

الأوراق المطلوبة لتسجيل جديد في الأحوال المدنية

عندما يريد أي موطن سعودي تسجيل مولوده الجديد لابد تقدم عدة أوراق، وفيما يلي سنوضح الأوراق المطلوبة:

يقدم بطاقة الأب والأم وتكون غير منتهية الصلاحية.

يقدم نسخة أصلية من شهادة الزواج لزيادة التأكيد من صحة العنوان والتوقيع.

من الضروري وجود نسخة أصلية من شهادة الميلاد للمولود الجديد.

نموذج طلب تسجيل جديد، ونأتي به من مكتب الأحوال المدنية أو عن طريق موقع الوزارة الألكتروني.

من الضروري تقديم صورتين شمسيتين للمولود، وذات خلفية بيضاء وبشرط شعر المولود يكون ظاهر.

شروط تغيير الاسم في السعودية

من الضروري توافر عدد من الشروط، حتى يستطيع المواطن تسجيل مولوده وتغيره، وفيما سنعرض هذه الشروط: