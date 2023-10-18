الآن استعلم عن نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2023 برقم الجلوس
تزداد عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب في العراق، عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العسكرية، عن ظهور نتيجة الدور الثاني للصف السادس الاعدادي، حيث أن الطلاب يرغبون في معرفة نتائجهم والاطمئنان على النجاح من أجل العبور لمرحلة جديدة، ولذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية
نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2023
أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق على موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، على أن تكون عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، بداية من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وأكدت الوزارة على أنه توجد نسبة عالية من النجاح خلال هذا العام.
نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2023 عبر موقع نتائجنا
يتيح موقع نتائجنا الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالعراق، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والتي تتطلب من الطلاب ان يقوموا بإدخال بياناتهم بشكل صحيح بالموقع، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- أولا الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا“.
- بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني، يجب تسجيل الدخول.
- سوف تظهر لك العديد من الخيارات على الموقع، ومن بين هذه الخيارات ستجد “نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الثاني”.
- بعد الضغط على النتيجة ستطلب منك كتابة بعض البيانات الشخصية، مثل رقم الجلوس الخاص بالطالب والشعبة ومعلومات أخرى.
- يرجى التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.
- بعدها قم بالضغط على ايقونة “استعلام”.
- يمكنك أيضًا طباعة النتيجة بمجرد ظهورها على الشاشة للحفظ.