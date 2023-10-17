رابط موقع تسجيل دعم الكهرباء في الأردن وكيفية التسجيل

قام العديد من المواطنين الأردنين بالبحث عن رابط تسجيل عن دعم الكهرباء، وازداد هذا البحث بعد إعلان وزارة الاقتصاد والريادة بتشاركها مع وزارة الثروة المعدنية والطاقة وكذلك هيئة تنظيم الطاقة والمعادن عن منصة دعم الكهرباء ومن يستحقها، وفيما يلي سنعرض رابط تسجيل دعم الكهرباء، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على كل ما يخص التسجيل بدعم الكهرباء.

موقع تسجيل دعم الكهرباء في الأردن

وعندما يريد أحد المواطنين الأردنيين التسجيل في دعم الكهرباء عليه إتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: نسجل دخول على المنصة الإلكترونية التابعة للدعم عن طريق هيئة الطاقة والمعادن، ومن الضروري المتقدم يتأكد من أن الشروط الموضوعة تنطبق عليه.

الخطوة الثانية: يقوم الشخص المتقدم بكتابة بياناته (الاسم، رقم الهاتف، رقم البطاقة).

الخطوة الثالثة: ننقر على كلمة التعهد والإقرار بصحة البيانات.

الخطوة الرابعة: ننقر على كلمة حفظ، ومن ثم سوف ترسل إليك رسالة بقبول طلبك أم رفضه.

المستندات المطلوبة لتوفير دعم الكهرباء

بعد أن أشرنا إلى كافة الخطوات اللازمة للتسجيل، يمكننا القول إنه عند تقديم المواطن الأردني لحصوله على الدعم لا بد من وجود عدد من المستندات، وهذه المستندات هي: