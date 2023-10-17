هنا رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 دور ثاني برقم الجلوس

أعلنت الوزارة أن الإعلان عن النتائج بات قريب للغاية، حيث أشارت الوزارة أن فور الانتهاء من التصحيح وحصر درجات كل طالب سوف تعلن عن النتيجة، كما أتاحت الوزارة رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 دور ثاني

ينتظر الكثير من الطلاب العراقيين نتائج السادس الاعدادي للدور الثاني بفارغ الصبر، حيث بعدما انتهت جميع امتحانات الدور الثاني بدء الطلاب يترقبون ظهور النتيجة حتى يعرفوا الكلية التي سوف يلتحقون به، حيث يأمل كل طالب أن تكون درجات امتحانات الدور الثاني في صالحه ويلتحق بالكلية أو المعهد التي كان يحلم به، لذا أعلنت الوزارة أن لا داعي للقلق لأن فور الانتهاء من التصحيح سوف تعلن عن جميع النتائج من خلال هذا الرابط، وأشارت الوزارة أن على الجميع الهدوء وعدم تصديق الأخبار التي تخرج من بعض المواقع والالتزام فقط بما تنشره الوزارة عبر المنصات الرسمية التابعة لها، وذلك بعدما انتشرت العديد من الأقاويل الكاذبة عبر بعض المنصات الفترة الأخيرة.

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

التربية العراقية.. نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الثاني بجميع المحافظات يمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية: