اضبط حالًا تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2023

هي قناة تقدم الأناشيد الكرتونية، وتعتبر من القنوات المتميزة على الإطلاق التي تهتم الأمهات والآباء لمشاهدة الأطفال عليها، وقد جذبت العديد من الأشخاص لمتابعتها من أناشيد ومسابقات وأفلام كرتونية يشعر الطفل بالسعادة عند مشاهدتها، وتحتوي أيضا على الكثير من المحتوى الهادف ولها فائدة كبيرة في حياة الأطفال و سنتعرف في هذا المقال عن تردد هذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة

مالك هذه القناة هو خالد مقداد، وقد تم تأسيسها عام 2008 والمقر الرسمي لها يكون الأردن، قامت الفرقة المسؤولة عن قناة طيور الجنة بالسفر إلى العديد من الدول لتقديم البرامج والأناشيد، ولها عدة قنوات على اليوتيوب ومنها طيور بيبي الإنجليزية – طيور بيبي التركية – طيور الجنة الفرنسية، وتقوم بتقديم الكثير من البرامج مثل برنامج نشرة أخبار الدار – برنامج الرسام الصغير – برنامج ورتل القرآن ترتيلاً – برنامج نصائح رمضانية – برنامج رياضة × رياضة

تردد قناة طيور الجنة للأطفال

تردد القناة: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

التردد/ 11310

معدل الترميز/ 30000

معامل تصحيح الخطأ/ ⅔

التشفير: بدون تشفير.

المميزات التي تتصف بها قناة طيور الجنة

توجد مميزات عديدة لقناة طيور الجنة، من ضمنها: