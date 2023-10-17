رسميا.. جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 التكميلي من وزارة التربية العراقية

جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023، خلال الساعات الماضية تم الاعلان عن جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 من قبل وزارة التربية العراقية بشكل رسمي، كما تم نشر الجدول عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وخلال أيام ستنطلق امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 في عموم المحافظات بنظام الحضور الفعلي بعد السيطرة على جائحة كورونا، وسنخبركم بالجدول خلال السطور القادمة.

جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

أما عن جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 لكل الطلبة في عموم المحافظات، فمن المقرر أن ينطلق ماراثون الامتحانات يوم الاربعاء القادم الموافق 27 من شهر اكتوبر الجاري ويستمر حتى الاول من شهر نوفمبر، على النحو التالي:

يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023: يتم امتحان مادة التربية الإسلامية أو المسيحية للدراسة العربية بشكل عام، بالإضافة إلى مادة التربية الإسلامية للدراسات التركمانية والأجنبية والكردية.

يوم الخميس 26 أكتوبر 2023: يتم امتحان مادة اللغة العربية لجميع الطلاب بالدراسة العربية والدراسة التركمانية والدراسة الأجنبية.

أما الطلاب بالدراسة الكردية، فيجري امتحانهم في مادة اللغة الكردية.

يوم السبت 28 أكتوبر 2023: يتم امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الأحد 29 أكتوبر 2023: يتم امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023: يتم امتحان مادة الاجتماعيات.

يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: يتم امتحان مادة العلوم.

يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023: يتم امتحان مادة اللغة التركمانية للدراسة التركمانية والدراسة الأجنبية.

على أن تنظم هذه الامتحانات وفقًا للتخصصات واللغات المختلفة للطلاب في المدارس الابتدائية، وتهدف إلى تقييم مستوى تحصيلهم وفهمهم في المواد المختلفة.

جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 العراق

ويخضع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الدورين السابقين إلى هذا الدور باعتباره فرصتهم الاخيرة لاجتياز تلك المرحلة الحاسمة والمصيرية في مشوار الطالب التعليمي.