هسه طلعت معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 كل الفروع pdf وكافة الحدود الدنيا للقبول المركزي

معدلات القبول في الجامعات العراقية، تحظى نسخة الـ PDF للحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024 بإقبال كبير من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يهتمون بشكل كبير بمستقبلهم الأكاديمي وتعليمهم العالي في العراق. من خلال هذا المقال الحصري، سنقدم معلومات شاملة حول معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

الجامعات في العراق قامت بنشر معدلات القبول للعام 2023 في مختلف الكليات. تم ذلك بموجب الإعلان الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم العالي العراق عبر موقعها الرسمي. يمكن العثور على جميع المعدلات المتعلقة بالقبول في الجامعات العراقية والكليات على هذا الموقع. وتستعد الوزارة أيضًا لفتح باب التسجيل والالتحاق بالجامعات، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي الدور الثاني لعام 2023، والتي حققت نسبة نجاح عالية.

الحدود الدنيا بالكليات

نسلط الضوء في هذا النص على معدلات القبول في الجامعات العراقية في تخصصات مثل الصيدلة والهندسة الإلكترونية والاتصالات، وأيضًا في تخصصات الهندسة الحاسوبية والطب، يظهر أن معدلات القبول في هذه التخصصات تتراوح بين 95.33% و100.92%، مما يعكس المستوى العالي للمتقدمين والنجاح في القبول في جامعات بغداد وتخصصات مثل كلية الطب وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وغيرها.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

يمكنك الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية عبر القيام بعدة خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي: