هتقسط اى خاجة في السعودية إزاى تمتلك فكرة شراء ايفون 15 برو ماكس من جرير بالتقسيط

شراء ايفون 15 برو ماكس من جرير بالتقسيط الكثير من الناس يرغبون في شراء هاتف ايفون 15 برو ماكس، لكن نظراً لإرتفاع سعره يلجأ الكثيرون إلى شرائه بالتقسيط من خلال بعض المتاجر، ومن أهم المتاجر التي تقوم بتوفير خدمة الشراء بالتقسيط هي مكتبة جرير، فيمكنك شراء ايفون 15 برو ماكس من جرير بالتقسيط، بالإضافة إلى توافر الكثير من العروض الاستثنائية للعملاء الذين يقومون بالشراء نقداً أو بالتقسيط، تعرف الآن على طريقة شرائه بالتقسيط من خلال مكتبة جرير.

شراء ايفون 15 برو ماكس من جرير بالتقسيط

أعلنت آبل عن 4 إصدارات من هاتفها الجديد آيفون 15، اهمهم آيفون 15 برو ماكس، الذي يعد واحد من أهم وأكثر النماذج قوة وتطور عن النماذج الأخرى، حيث يتميز من حيث التصميم والأداء، وبمجرد أن تم طرحه حظي بإقبال كبير في الأسواق.

ويمكنك الآن شراء ايفون 15 برو ماكس من جرير بالتقسيط الشهري، وذلك من خلال سداد المبلغ المطلوب في خلال 4 أشهر، على أن يتم سداد قسط واحد شهرياً عن طريقة خدمة “تمارا” التي تقدمها مكتبة جرير.

أما عن طريقة إتمام إجراءات التقسيط والشراء، كل ماعليك هو الدخول إلى الصفحة الإلكترونية لمكتبة جرير، وقم بتحديد هاتف آيفون 15 برو ماكس، أو أي نوع هاتف أو منتج ترغب في شرائه، و قم بالإطلاع على الخيارات المتاحة للشراء بالتقسيط.

بعدها قم باختيار خيار الشراء عن طريق خدمة “تمارا”، ثم الإنتقال إلى الصفحة الخاصة بطلب الحجز والشراء، ثم عليك أن توافق على قيمة القسط الشهري المطلوب منك دفعه والذي يساوي تقريباً 1484 ريال، وسيكون عليك سداد نفس المبلغ خلال الثلاثة أشهر الباقية.

شروط التقسيط من “تمارا”

للاستفادة من خدمة “تمارا” للتقسيط ينبغي توافر مجموعة من الشروط أهمها أن يكون عمر العميل أكثر من 21 عاماً، لضمان توافر القدرة مالية والتأكد من قدرته على سداد المبالغ المطلوبة، أن يتم التسجيل في منصة تمارا باستخدام رقم الهاتف المسجل في تطبيق ابشر، ألا يكون هناك أي التزامات مالية على العميل يتوجب عليه سدادها، لتجنب وجود أي صعوبات مالية قد تواجهه.