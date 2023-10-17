وظائف عالمية 18 ألف ريال سعوي الان في السعودي شركة نيو تعلن عن أكثر وأسهل الوظائف الشاغرة

شركة نيو السعودية تعلن عن وظائف شاغرة براتب 18 ألف يبحث العديد من المواطنين عن الوظائف المعلنة لشركة نيوم

المعلن عنها شركة نيو وكما تعتبر شركة نوم يوجد بها العديد من الوظائف الشاغرة وتحتاج العديد من الموظفين وكما تحتاج الشركة نيوم وظيفة مهندس جودة في مجال الإنشاءات وتتطلب خبرة 5 سنين وبجانب يكون مجد باللغة الإنجليزية والحصول على درجة البكالوريوس قي اللغة وكما يفضل أن يكون الموظف يمتلك المتقدم لغات الإتصال والقيادة وتسويق ومبيعات وإدارة الأزمات وحل المشكلات.

المهندسين الذين تحتاجهم الشركة

تحتاج الشركة إلى مهندس بيئي يمتلك خبرة 5 سنوات يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وأتقن اللغة الإنجليزية ويجب أن يكون له المتقدم القدرة على المرورية والعمل على ترتيب الأولويات وسرعه التعليم والإبداع في العمل والقدرة على اتخاذ القرارات ومهارة التخطيط والعمل في بيئة متعاونة مهندس السلامة يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فى دورة السلامة أن يكون لديها القدرة في التعامل مع العملاء ويجب أن يكون بصحة جيدة ويعمل بجد في عمله وقامت شركة نيوم عن وظائف جديدة للهندسة وتصل رواتب الموظفين الي 18 ألف ريال سعودي فأكثر.

الوظائف التي تحتاجها شركة نيوم

وظيفة سكرتير، وظيفة موارد بشرية،وظيفة مدير الصحة والسلامة المهنية، وظيفة مهندس عقود، وظيفة خدمه عملاء، وظيفة مهندس منتجات مدرب، وظيفة مهندس كهرباء، وظيفة متدرب، مهندس موقع، مدرب ، فني وتحتاج أيضا الي مدير مشروع ومهندس تكليف في مديني ومهندس رئيس أول مدير البيئة وكما تحتاج إلي أيضا موظف عالم بيئي والي محلل بيانات وعمال نظافة وخبير القانون و منشق المكتبة الفنية، مدير ضمان الجودة ومدير موارد مجتمع ومطور تطبيقات الويب ومراقب المستندات المتطورة

شروط وظائف في شركه نيو بالمملكة العربية السعودية

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

كما توجد العديد من الوظائف تحتاج إلى موظف يوجد عنده خبره بعد الوظائف لا تحتاج الي خبرة

مزايا وظائف شركة نيوم

يحصل الموظفين على وجبات فطور وغذاء وعشاء مجانيه ويتم تغطية تكاليف انتقال الموظف إلى مكان آخر بالإضافة إلي لتغطية دراسة تكاليف الأبناء

يحصل المقبولين على رواتب تنافسية وسكن مجاني.