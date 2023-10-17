خلاص محدش يزعل”.. اتحلت بمقدم 15 ألف بس هتاخد أحسن شقة في أحس مكان + مكافأة المكان البحري والقبلي من كراسة شروط سكن مصر

كراسة شروط سكن مصر تطرح وزارة الإسكانالعديد من الشقق السكنية بمشروعات الإسكان المتميز وتطرح هذه الشقق في مدن رشيد الجديدة إضافة إلى المنصورة الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا، وتوفر الوزارة نظام الحجز الفوري الذي يتم بجهاز المدينة كما توفر الوزارة الشقق وتتيح سدادها بشكل ميسر، وحددت الوزارة موعد بدء التقديم من يوم 15 أكتوبر وتستمر فتح باب التقديم إلى يوم 14 نوفمبر 2023.

كراسة شروط شقق سكن مصر

تحتوي كراسة شروط سكن مصر على العديد من الشقق السكنية كما تحدد المساحات والأسعار وعدد الشقق التي توفرها الوزارة في العديد من المناطق السكنية وهي كالأتي:

حددت وزارة الإسكان عدد شقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة 96 وحدة سكنية كما تتراح مساحتها بين 106 مترا و 118 مترا وتبلغ قيمة المقدم للحجز لهذه الشقق، بداية من شقق جنة التي يبلغ قيمة مقدمها 100000 جنيه كما يبلغ مقدم الحجز بشقق سكن مصر 50000 جنيه، إضافة إلى حجز شقق الإسكان المتميز والذي بلغ قيمة المقدم 25000 جنيه كما يبلغ سعر المتر بشقق سكن مصرللمتر الواحد 7720 جنيها مصريا وهذه هي المواصفات بالشقق السكنية.

شروط الحصول على شقق سكنية سكن مصر

تتعدد الشروط للتقديم على الشقق السكنية الجديدة وهي كالأتي:

يشترط أن يكون المتقدم على الشقق له أهلية التصرف فيما يخص العائلة وأن لا يقل عمره عن 21 عاما، وعندما يرغب المتقدم في التقديم يشترط التخصيص بصفة ولي أمر وتدون بكراسة الشروط إستمارة الحجز من جهاز المدينة، ويتم التعامل طبقا للأسعار التي تعتمد من لجان مختصة للتسعير ويتم تقييم هذا الموقف كل ستة أشهر لقياس المستوى للإقبال وإتخاذ الللازم.

المستندات المطلوبة للحصول على الوحدات السكنية

توفر وزارة الإسكان الشقق السكنية المتاحة في أماكن عديدة وعندما يقوم المواطنين بالتقديم على هذه الشقق يجب أن تتوفر المستندات المطلوبة عند التقديم وهذه المستندات المطلوبة:

يجب على المتقدم أن يحضر صورة من البطاقة الشخصية للرقم القومي للزوج والزوجة، إضافة إلى صور شهادة الميلاد للزوجين ويقوم بإحضار الأوراق الخاصة بالمرتب الخاص به، مع إثبات ذلك ويشترط أن تكون معتمدة من جهة العمل الخاصة بالمتقدم