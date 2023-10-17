للخرجين والمؤهلات وكمان لو معكش مؤهل يا عم كله بالحب.. وظائف خالية جديدة من “الشباب والرياضة ” براتب يصل ل 8500 جنيها

للخرجين والطلاب .. وظائف خالية جديدة من “الشباب والرياضة ” براتب يصل ل 8500 جنيها تقدم وزارة الشباب والرياضة وظائف خالية للخرجين والطلاب وهذه من الجهود التي تقوم بها الدولة لتقلل من البطالة، لذلك تعلن وزارة الشباب دائما عن توفير الكثير من الوظائف كما أعلنت وزارة الشباب عن المرتبات المغرية التي تصل إلى ثمانية ألاف جنيها وأكثر، فهي فرصة كبيرة للشباب التي لا يوجد لديهم وظيفة ولكن هناك شروط معينة للتقديم على هذه الوظائف فهيا نتعرف عليها من خلال المقال.

وظائف خالية في أسواق عبد العزيز

تقوم وزظارة الشباب والرياضة بتوفير العديد من الوظائف لتمكن الشباب من العمل وتحد من البطالة وتوفر وظائف خالية بأسواق عبد العزيز فهي توفر الوظائف الأتية:

هناك وظائف خالية لسيلز أجهزة كما توفر وظائف لسيلز منزلي وهناك أيضا وظائف لكنترول ووظيفة خالية أيضا لمخازن ومندوب تسليم خارجي، ويتم التقديم على هذه الوظائف بالوصول إلى الوظائف الخالية التابعة لوزارة الشباب على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ويقوم بملىء الإستمارة وبعد ذلك يذهب لحضور اليوم التوظيفي المفتوح للشركة بمركز شباب بيجام القليوبية.

شروط التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

تقوم الشركة بتحديد عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدم على الوظيفة ويجب أن يتمتع بهذه الشروط الأتية:

تشترط الشركة على المتقدمين للوظيفة بإنها تقبل بجميع المؤهلات لتوفير فرص كبيرة للشباب، ويشترط على المتقدم أن يكون لديه وقت كافي فارغ للقبول بالوظيفة ويتفرغ تماما للعمل، ولا يشترط الخبرة عند المتقدم فوجود الخبرة أو عدمها لا يفرق مع الشركة للقبول بالوظيفة.

مميزات وظائف وزارة الشباب والرياضة

تقدم الشركة للموظفين الكثير من المميزات التي تساعد الموظفين على تقديم العمل بشكل إيجابي وهذا يساعد في إتمام العمل بشكل جيد ومن المميزات كالأتي:

توفر الشركة لجميع الموظفين بها التأمين الطبي والإجتماعي وهو من أهم ما يحتاج إليه الموظف، كما توفر الشركة فرص للترقي بالموظفين وهذا يساعدهم على المعيشة التي يجب أن تتوفر بالموظفين، كما تقوم الشركة بإعطاء إجازات سنوية للموظفين للراحة من الدوام المتواصل طوال العام على العمل، وهذا يفصل بين التعب والمجهود الذي يشعر به الموظف طول مدة العمل لذلك تعمل الشركة على راحة الموظف دائما.