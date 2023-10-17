عرض اعتراضات نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 جميع المحافظات في العراق

أصبحت اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني، هي من أكثر المواضيع بحثًا في الفترة الحالية، خاصة بعد انتهاء ظهور نتيجة السادس الاعدادي مباشرة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وكذلك موقع نتائجنا، حيث إن العديد من الطلبة والطالبات بدأو يتساءلون بشكل مكرر عن طريقة تقديم اعتراض على النتيجة التي تم ظهورها مؤخرًا، مما يُساهم ذلك في الحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم للدخول للجامعات والكليات.

اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

من السهل القيام بتقديم اعتراض على نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم الضغط على إدخال رمز التحقق المرئي.

ليتم بعد ذلك دفع الرسوم الخاصة بكل مادة خاصة بتقديم الإعتراض فيها.

وعليه يجب إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.

وعلى إثرا ذلك يتم الضغط مباشرة على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط تقديم الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي

تتمثل شروط القيام بتقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-