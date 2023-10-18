4 فئات يحق لها اضافة المواليد علي بطاقة التموين + زيادة التموين 100 جنيه شهريا لهؤلاء “ياسعدكم لو كنت فيهم”

4 فئات يحق لها اضافة المواليد، يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة إضافة المواليد وخدمة إضافة الزوجة لبطاقة التموين، وتأتي هذه الخدمات في إطار استمرار الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين، والذي أقره الرئيس السيسي على فئات المواطنين المستحقين للدعم، وقد وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين ببدء استلام طلبات المواطنين الذين ينطبق عليهم قواعد الفئات الأكثر احتياجًا، وتستمر مكاتب التموين في محافظات مصر في استقبال طلبات إضافة المواليد، بهدف توفير خدمات مساعدة للأسر وتلبية احتياجاتهم بشكل مستدام.

4 فئات يحق لها اضافة المواليد

في خطوة تهدف إلى تحسين دعم الفئات المستحقة، أعلنت وزارة التموين في مصر عن إتاحة خدمة إضافة المواليد لبطاقات التموين للعام 2023، هذه الخدمة متاحة لمجموعة محددة من الفئات المستحقة، وتشمل 4 فئات يحق لها اضافة المواليد كالتالي:

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حملة كارت الخدمات المتكاملة.

مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء، زوجات الشهداء.

وأبناء الأسر البديلة.

من جانبها، حددت الوزارة شروطًا لإضافة المواليد على البطاقات، منها

أن لا تزيد أعمار الأطفال عن أربع سنوات. ويُسمح بإضافة أقصى 4 أفراد على بطاقة واحدة للزوج والزوجة. ولإتمام هذه الخدمة، يجب على المواطنين كتابة اسم صاحب البطاقة التموينية ورقمها المكون من 12 رقمًا، وتقديم الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، وتحديد عدد أفراد البطاقة وتقديم معلومات الأفراد المراد إضافتهم مع أرقامهم القومية.

خطوات اضافة المواليد لبطاقة التموين 2023

إليك الخطوات لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر التمويني:

الدخول على موقع دعم مصر التمويني.

اضغط على أيقونة “حساب جديد”.

ثم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم، ثم اضغط على خدمات التموين.

اضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين ثم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

إدخال اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا، ثم إدخال بطاقة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، لإضافتهم على بطاقة التموين.

كتابة صلة القرابة “ابن” أو “ابنة”، ثم اختيار الصفة “ضم الأبناء”.

اختيار “إضافة” لتأكيد العملية.

تلك هي الخطوات البسيطة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر التمويني.