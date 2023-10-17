epedu.gov.iq : نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 جميع المحافظات في العراق

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي للعام 2023، الدور الثاني ، في عدد من المحافظات عن طريق موقع نتائجنا وتم الانتهاء من إعادة تصحيح أوراق الإجابات للطلاب الذين تقدموا بالاعتراض على درجاتهم في بعض المواد الدراسية بعد ظهور النتيجة وعند الانتهاء من اصلاح كل محافظة، ستظهر النتائج على الفور.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

أوردت وزارة التربية العراقية أنه تم فتح فترة الاعتراض على نتيجة امتحان السادس الاعدادي الدور الثاني لعام 2023، حيث بدأت في 13 أغسطس الماضي واستمرت لمدة أسبوع للقسمين العلمي والأدبي وتبلغ قيمة رسوم الاعتراض عن كل مادة حوالي 3000 دينار، مع تأكيد أنه في حال ظهور أي درجات جديدة للطالب أثناء إعادة تصحيح الأوراق، سيتم تسليمها له.

رابط موقع نتائجنا لاستخراج اعتراضات الدور الثاني

“تم الكشف عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني لعام 2023 في عدد من المحافظات حتى الآن وتشمل النتائج التالية: في الكرخ الثانية قسم الآداب والتطبيقي، وفي الكرخ الأولى قسم التطبيقي والآداب، وفي صلاح الدين قسم التطبيقي، يمكن الآن معرفة النتائج عن طريق اتباع بعض الخطوات.”