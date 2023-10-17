الان.. ظهور اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 منصة مظلتي

أصبح من السهل إمكانية الحصول على كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك لجميع الفئات المتقدمة للحصول على هذا الدعم في جميع محافظات العراق، على أن يتم صرف هذه المنحة مع بداية كل شهر ميلادي، من أجل العمل على تلبية احتياجات الأفراد والأشخاص ذات الدخل المتوسط والمحدود، بما يُلبي احتياجاتهم الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الغير ملائمة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 العراق

يمكن بكل سهولة القيام بإستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أولاً يجب الذهاب إلى منصة مظلتي التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كذلك يجب القيام بتحديد الدفعة والوجبة التي عليها الدور.

ثم يتم بعد ذلك القيام بإدخال جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

على أن يُراعي أن يتم تحديد الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمستفيدين.

ويتم الضغط على زر “عرض”.

ليتم في النهاية تنزيل جميع الكشوفات المعنية بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن جميع الطلبات التي تم تقديمها وبلغ عددها نحو 300 ألف مواطن، تم فحص نحو 90% من إجمالي المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد دراسة ميدانية وعلمية لجميع المتقدمين.