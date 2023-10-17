القبول الموحد في العراق 2024 جميع الكليات الأهلية والجامعات … دليل الطالب للقبول في الجامعات العراقية

القبول الموحد في العراق 2024 جميع الكليات الأهلية والجامعات، يستمر العديد من الطلاب والطالبات في الاستفسار المستمر عن معدل القبول الموحد في الجامعات العراقية لعام 2023 بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات العراق وبالتالي قامت وزارة التعليم العالي بتحديد حد أدنى لمعدلات القبول في الجامعات لكل المحافظات في العراق، الأمر الذي سيسمح للجميع بالتعرف على هذه الحدود وتقديم طلبات القبول.

القبول الموحد في العراق 2024

تمتاز جامعة بغداد كونها إحدى الجامعات الحكومية في العراق تشتمل على مجموعة واسعة من الكليات المتنوعة التي تناسب جميع الطلاب والطالبات، وذلك بناءً على متوسط النتائج الذي تم الحصول عليه تقدم الجامعة العديد من الخدمات الشاملة، وتكاد تكون مجانية عند التسجيل والالتحاق بها، نظرًا لدعمها من قبل الحكومة العراقية في الفقرة التالية، سنوضح معدلات القبول في الجامعات العراقية.

القبول في الجامعات والكليات الأهلية

القبول في كلية الطب تقبل من 99.67%.

بينما كلية طب الزهراء تقبل من 99.57%.

فضلاً عن أن كلية الصيدلة تقبل من 98.5%.

كلية هندسة حاسبات تقبل من 93%.

كما أن هندسة ميكانيكا تقبل من 90ز5%.

كلية العلوم تقبل من 82.67%.

قسم كيمياوية تقبل من 95.33%.

معدلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية