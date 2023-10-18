“هتقبض وتسدد براحتك” قرض نص مليون للمعاشات// قروض لورثة المعاشات من البنك الأهلي
قرض نص مليون للمعاشات يوفر المصرف الزراعي المصري القروض الميسرة لدعم أصحاب المعاشات، حيث يمكن للموظفين الحصول على قرض يصل إلى مليون جنيه، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، سواء بشرط تحويل الراتب أو بدون شرط، وبفائدة القرض تبلغ 24.25%، أي ما يعادل 13.47%.
قرض نص مليون للمعاشات
قرض نص مليون للمعاشات، تسعى الدولة لتوفير جميع التسهيلات للمواطنين، ومن بينها توفير قروض ميسرة لهم، وخاصة أصحاب المعاشات، حيث يتعرض العديد منهم لضغوط الحياة وخاصة النفقات المعيشية، وقد يجد بعضهم نفسه مضطرًا للاستدانة والحصول على قروض.
قرض أصحاب المعاشات بدون فوائد
قرض نص مليون للمعاشات، يعتبر هذا النوع من القروض خيارًا مثاليًا للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية إضافية، وبفضل هذه الخدمة يمكنك الحصول على المبلغ الذي تحتاجه دون الحاجة إلى دفع أي فوائد على المبلغ المستلم، تعد هذه الخدمة فرصة فريدة للمتقاعدين للتوفير من أعباء الفوائد المتراكمة وتلبية احتياجاتهم المالية بسهولة ويسر، قم بالاتصال بالبنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة لمعرفة المتطلبات والشروط المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات بدون فوائد واستفد من هذه الفرصة المثيرة.
قروض لورثة المعاشات من البنك الأهلي
بعد وفاة المتقاعد يتم تحويل الأموال إلى الأشقاء أو الأمهات أو الأطفال بعد إصدار وثائق استحقاق التأمين والمعاشات التقاعدية للفئات المستحقة، يسمى هذا النقل الوراثي للمعاش ليس هناك متطلبات محددة للحصول على قرض للمعاش من البنك الأهلي المصري، بل يتوقف الأمر على بعض الشروط:
- لدى الأم الأرملة حقٌ في الاستفادة من تقاعد زوجها إذا لم يكن متزوجًا من شخص آخر، وتكون مستلمة لهذا التقاعد وتبدأ استلامه من الشهر الأوّل بعد وفاته.
- تُمنح كل البنات معاش وراثة من والدهن إلا إذا تزوجت الابنة، ولا يُمنح الابن المتزوج معاش وراثة إلا إذا كان على وجهه احتياجات خاصة أو ليس له أي دخل بالإضافة إلى ذلك، إذا حصل الابن على تعليم عالٍ بعد سن الـ 26 ، فعليه أن يستغني عن معاش والده المتوفى.
- يحق للأشقاء الذكور والأشقاء الإناث الاستفادة من التعويضات المتعلقة بوفاة شخص.
- يُعتبر الطلاق المطلق طلاقًا رجعيًا للمرأة التي تستحق معاش زوجها الراحل فقط بعد انتظار لأكثر من 90 يومًا، وللمرأة الحامل المطلقة الحق في الحصول على معاش حتى إن كان الزوج متوفى.