مباراة المغرب وليبيريا الآن قناة بين سبورت beIN Sports HD 6 “تصفيات أمم أفريقيا 2024”

شاهد الآن مباراة المغرب وليبيريا مباشر قناة beIN Sports HD 6 في تصفيات أمم أفريقيا 2023 حيث تقام المباراة الحاسمة في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بين منتخب المغرب وليبيريا على ملعب “أدرار”.

تعد هذه المباراة بمثابة حاصل بالنسبة للمنتخبين، حيث ضمن المغرب بالفعل تأهله للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، في حين أن ليبيريا لن تشارك بعد أن تأهلت جنوب أفريقيا من نفس المجموعة بصفتها الأولى بجدول الترتيب.

مباراة المغرب وليبيريا الآن

تجدر الإشارة إلى أن موعد المباراة كان يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث بدأت اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و11 مساءً بتوقيت الإمارات.

رغم غياب عدد من نجوم المنتخب المغربي، بما في ذلك اللاعب البارز لفريق الركراكي، حكيم زياش، وسفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد، تمكن المنتخب من تحقيق الانتصار بأداء قوي وتنظيم جيد.

تشكيل منتخب المغرب الرسمي ضد ليبيريا اليوم

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: غانم سايس – أشرف حكيمي – يحيى عطية الله – نايف أكرد.

الوسط: بلال الخنوس – عز الدين أوناحي – أسامة العزوزي

الهجوم: أيوب الكعبي – أمين حارث – عبد الصمد الزلزولي.

مشاهدة مباراة المغرب وليبيريا بث مباشر

بالنسبة للمشاهدين، تمتلك قناة beIN Sports HD 6 الحقوق الحصرية لنقل المباراة التلفزيونياً، ولكن يمكن متابعتها أيضًا مجانًا داخل المغرب عبر قناة الرياضية TNT المغربية في البث الأرضي، يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وليبيريا على بين سبورت 6 بتعليق جودة بدة.

أما بالنسبة للبث المباشر عبر الإنترنت، فإن المباراة ستكون متاحة عبر تطبيق “تود” وخدمة “بي إن كونكت”. يمكن للجماهير الاشتراك في هذه الخدمتين لمشاهدة المباراة عبر الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية.