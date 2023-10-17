ننشر الحدود الدنيا 2023 pdf احيائي للقبول في الجامعات العراقية عبر موقع دليل القبول المركزي

الحدود الدنيا 2023 pdf احيائي، يمكنك الان الاطلاع وتحميل الحدود الدنيا 2023 pdf احيائي للقبول في الجامعات العراقية بعدما تم الاعلان عنها رسميا عبر موقع وزارة التعليم العالي العراقية وصفحتها الرسمية على “فيس بوك”، كما يمكنك معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 من خلال الدخول إلى موقع الوزارة على مدار الساعة، أو من خلال السطور القادمة.

الحدود الدنيا 2023 pdf احيائي

يمكنك التعرف على الحدود الدنيا 2023 pdf احيائي من خلال الدخول إلى موقع دليل القبول المركزي للطالب التابع لوزارة التعليم العالي العراقية، حيث بدأت الجامعات في العراق في نشر معدلات القبول لعام 2023 في جميع الكليات والجامعات “بغداد، البصرة، بابل،….”، كما تستعد الوزارة لفتح باب التسجيل والالتحاق بالجامعات أمام الناجحين قريبا، أما عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 احيائي فهي:

كلية الطب %100.28

كلية طب الأسنان %99.5

كلية الصيدلة %98.83

كلية هندسة قسم حاسوب %93.17

كلية هندسة قسم ميكانيك %86

كلية الهندسة قسم المواد %85.67

كلية العلوم %86.17

كلية العلوم قسم الرياضيات %78.5

كلية القانون %85.67

كلية علوم سياسية %79.25

كلية الادارة والاقتصاد %68

كلية التربية %74.67

كلية الآداب %75.17

كلية آداب قسم علم النفس %77.33

كلية آداب قسم الفلسفة %72.83

كلية تربية أساسية %67.5

كلية تربية أساسية قسم رياض أطفال %66.17

كلية تربية أساسية معلم صفوف أولى %73

كلية علوم سياحية %65.33

استعلام معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية فقط: