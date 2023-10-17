رسميا.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 عبر الموقع الرسمي

سيتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا خاصًا لــ الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 سهلة وبسيطة، وسيصبح هذا الرابط متاحًا للأشخاص الراغبين في معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على كارت ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارًا من اليوم التالي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اختيار بند الاستعلام عن الطلبات ببطاقة الخدمات المتكاملة.

إدخال الاسم الخاص بالشخص الذي ترغب في الاستعلام عن بطاقته.

اضغط على خانة البحث ليتم عرض حالة الطلب وبيانات الشخص المطلوب.

التحقق من حالة طلب بطاقة الخدمات المتكاملة

للتحقق من حالة طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الإنترنت، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

اضغط على الرمز الموجود تحت عنوان “الخدمات المتكاملة”.

انقر على رمز “استعلام عن الطلبات”.

أدخل الرقم القومي للشخص الذي ترغب في معرفة حالة طلبه.

انقر على زر “بحث”.

سيتم عرض صفحة تحتوي على معلومات مفصلة حول حالة الطلب وبيانات الشخص المرتبط بالبطاقة.

مدة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تتم عملية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني الذي يستوفي جميع الشروط والوثائق المطلوبة.

يتيح هذا الإجراء لملايين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها من خلال هذه البطاقة.

يمكن الاستعلام عن جميع الإجراءات أو طرح الاستفسارات حول حالة بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال بالرقم الساخن الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة المواطنين، وهو الرقم 16439، حيث يُشرف على هذا الرقم مجموعة من الموظفين المتميزين في الوزارة والذين يسعون للرد على جميع الاستفسارات وتذليل الصعوبات أمام المواطنين.