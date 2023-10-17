مليار مبروك للموظفين.. زيادة المرتبات بأثر رجعي في هذا التوقيت + تحديث جدول صرف الرواتب “خبر يفرح يومكم”

زيادة المرتبات بأثر رجعي، ستبدأ تنفيذ قرارات زيادة الأجور اعتبارًا من مرتبات شهر أكتوبر المقبل، حيث ستكون مرتبات سبتمبر هي الأخيرة قبل الزيادة المقررة، وحددت الوزارة تاريخ بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للموظفين الحكوميين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الحالي، تهيب الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على أجهزة الصراف الآلي، نظرًا لتوفر المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

زيادة المرتبات بأثر رجعي

في إطار سلسلة القرارات الحكومية الجديدة للأجهزة الإدارية في الدولة، تم إصدار مجموعة من القرارات التي بدأ تنفيذها اعتباراً من يوليو 2023، تلك القرارات تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 500 جنيه لجميع موظفي الدرجة السادسة، هذا الإجراء يأتي تأكيدًا من الدولة على التزامها بزيادة دخل المواطنين ودعمهم في مواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تمت زيادة المرتبات بأثر رجعي، ما أثار فرحة كبيرة بين موظفي الأجهزة الإدارية والعاملين في الدولة، ولكن ينبغي الالتزام بعدد من الشروط للاستفادة من زيادة الرواتب بهذا الشكل، يتعين على الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنفيذ هذه الشروط:

ستزيد الرواتب وفقًا للوظائف الإدارية أو التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية.

وذلك بعد مرور فترة لا تقل عن خمس سنوات، وتحديدًا حتى تاريخ 5 يونيو 2023.

إن هذه القرارات تمثل خطوة إيجابية نحو دعم الموظفين وتحفيزهم في أداء واجباتهم في الخدمة العامة، مما يلقى قبولًا كبيرًا في الأوساط الإدارية والتنفيذية بالدولة.

جدول مرتبات شهر اكتوبر 2023 بعد الزيادة

أصدرت الحكومة قرارًا بزيادة الرواتب لعدد محدد من الدرجات، ومن المؤهل لهم الاستفادة من هذه الزيادة بأثر رجعي، وفيما يلي تفاصيل الزيادة حسب كل درجة: