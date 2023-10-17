 التقديم على معهد الصحة العالي الفرع الأحيائي في العراق لعام 2023

في عالم مليء بالتحديات والفرص، يأتي التعليم كأساس أهم لنجاح المجتمع. وفي هذا السياق، تعلن وزارة الصحة العراقية عن فرصة رائعة للشباب في العراق للتقديم على معهد الصحة العالي الفرع الأحيائي للعام 2023. هذه الفرصة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مهني ناجح في مجال الرعاية الصحية.

لماذا يجب عليك التقديم على معهد الصحة العالي

يقدم معهد الصحة العالي تخصصات متنوعة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك التمريض والقبالة والتخدير والإسعافات الأولية وتمريض أمراض الدم وتمريض العناية المركزة وتمريض الديلزة.

للتقديم على معهد الصحة العالي، يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا أو أقل. كما يجب أن يكون الطالب حاصلاً على الدراسة الإعدادية في القسم الأحيائي عن العام 2023 أو 2022.

تم تحديد المعدل التنافسي المطلوب للتقديم بنسبة 65% فأكثر، وفي بعض التخصصات مثل التخدير تم تحديد نسبة 75% فأكثر.

يتوجب على المتقدمين تعبئة استمارة التقديم بشكل إلكتروني عبر الرابط الإلكتروني المخصص. لن يتم قبول طلبات ورقية.

يجب على الطلاب المقبولين التعهد بالدراسة والخدمة في إحدى دوائر الصحة التي تتطلب ذلك.

يجب على المتقدمين اختيار تخصص واحد فقط من بين التخصصات المعلنة. لا يجوز اختيار أكثر من تخصص واحد.

تخصص نسبة 10% من المقبولين لأبناء الشهداء وذوي الحرب. يجب تقديم الوثائق الداعمة لهذا التخصص.

يتم إضافة درجة اللغات للمعدل العام للطلاب.

رابط التقديم لمعهد الصحة العالي

للتقديم على معهد الصحة العالي ومعرفة المزيد من التفاصيل والشروط، يمكنك زيارة الرابط الإلكتروني المخصص (app.moh.gov.iq) إذا كنت طالبًا يبحث عن فرصة للتعليم العالي في مجال الرعاية الصحية، فإن معهد الصحة العالي في العراق يمثل فرصة لا تُفوت. استعد لمستقبل واعد وساهم في خدمة المجتمع من خلال التعليم والرعاية الصحية.