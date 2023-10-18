عاجل الان.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 للطلاب والأوراق المطلوبة وفق وزارة التربية والتعليم

اشتغلت محركات البحث المصرية عن تابلت الثانوية العامة من قبل طلاب المرحلة من الصفوف الثلاثة لما يمثله من أهمية كبيرة، خاصةً بعد قيام الوزارة بتغيير نظام الدراسه الورقية من الكتب وتحويلها الى الدراسة الالكترونية من خلال التابلت، مما أثار القلق حول موعد استلام تابلت الثانويه العامه 2023/2024 وذلك بسبب انه قد مر أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد، وسوف نعلمكم بالتفاصيل من خلال موقعنا اليوم.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024

وأكد السيد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي عن الطلاب سوف يحصلون على التابلت خلال الفترة الحالية حيث يتم التوزيع تدريجيا على جميع الطلاب الثانوية العامة بمراحلها الثلاث من مختلف المحافظات المصرية على أن يتم استلام جميع الطلاب جهاز التابلت خلال شهر نوفمبر المقبل وقبل انتهاء العام الجاري، ويجب أن يقوم الطالب بتسديد مبلغ التأمين قيمتها 105 جنيه في مكتب البريد ثم يسلم إيصال الدفع الذي يستلم بمقتضاه جهاز التابلت بعد إمضاء ولي أمر الطالب عليه وإليكم مواصفات جهاز التابلت.

مواصفات تابلت الثانوية العامة 2023/2024

حيث توفر وزارة التربية والتعليم تابلت للطلاب بمواصفات خاصة حتى يستطيعون مذاكرة المناهج التعليمية من خلاله وإجراء الاختبارات العملية عليه وهذه أهم مواصفات الجهاز :

جسم الجهاز الخارجي من البلاستيك القومي ويحتوي على شاشة زجاج.

وزن الجهاز يعادل 520 جرام.

أبعاد التابلت يبلغ الطول 10 سم، ويبلغ سماكة الحافة العلوية 1 سم، بينما يبلغ عرض الجانب 8 سم.

التابلت الثانوي مزود بمكان شريحة اتصال SIM من نوع Nano، مما يساعد الطلاب على الاتصال بالإنترنت.

الأوراق المطلوبة استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024

وقد حددت الوزارة مجموعة من المستندات التي يلزم أن يقوم الطالب بتقدمها من أجل ضمان تسديد حق التابلت والمحافظة عليه حيث لم يستلم الطالب الجهاز إلا بعد أن يمضي ولى الأمر على الاستلام ويجب على كل طالب الذي سيستلم التابلت أن يقدم الأوراق التالية: