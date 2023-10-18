تحديث.. اضبط الان تردد قناه ابوظبي الرياضيه 2023 وشاهد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي

مع ازدياد اهتمام عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، يثير تردد قناه ابوظبي الرياضيه 2023 العديد من التسائولات، حيث تقدم هذه القنوات مجموعة متنوعة من المباريات الهامة في البطولات العربية والعالمية، وفي هذا المقال سنستعرض التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية لمتابعة أهم المباريات.

تردد قناه ابوظبي الرياضيه 2023

لمتابعة القناة بجودة عالية يمكن لعشاق كرة القدم ضبط أجهزتهم على التردد الجديد المُقدم على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وهذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

موعد المباراة الودية بين منتخبي مصر والجزائر هو اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 على ملعب هزاع بن زايد، وتبدأ المباراة بصافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، وعند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات وتحديداً في دبي وأبوظبي، ويقام هذا اللقاء ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

استقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية

لاستقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد ومتابعة أحدث المباريات والأخبار الرياضية بجودة عالية، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام الريموت كنترول.

في القائمة، قم باختيار “التركيب أو Installation

بعد ذلك، اختر “التثبيت اليدوي أو Manual Installation

ستظهر لك خيارات لتحديد القمر الصناعي المستخدم. قم باختيار “نايل سات” كالقمر الصناعي المستهدف.

سيطلب منك الآن إدخال التردد (Frequency) والاستقطاب (Polarization) ومعامل الترميز (Symbol Rate) يُفضل الحصول على هذه المعلومات من مصدر موثوق به.

بمجرد إدخال هذه المعلومات بشكل صحيح، اضغط على “تثبيت” أو “Install” لبدء تثبيت التردد واستقبال القناة.

بهذه الطريقة يمكنك استقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد والاستمتاع بمشاهدة المباريات والأخبار الرياضية بجودة عالية.