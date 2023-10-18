بالرقم القومي.. رابط حجز شقق سكن مصر وجنة+ شروط حجز شقق سكن مصر

رابط حجز شقق سكن مصر وجنة وهو ما يبحث عنه الكثيرين حيث بدأت مصر في تنفيذ ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية بهدف تحقيق معايير الاستدامة بنموذج الإسكان الاجتماعي وذلك للقيام بتوفير فرصة سكن متميزة للشباب المقبل على الحياة.

رابط حجز شقق سكن مصر وجنة

يهتم الكثير للوصول إلى رابط حجز شقق سكن مصر وجنة ومعرفة خطوات التسجيل ولذلك سوف نقدم الخطوات بالتفصيل فيما يلي:

أولًا يجب التسجيل على صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري وقم بالنقر على ” حجز وحدات سكن مصر.

قم بالاطلاع على جميع الشروط وتفاصيل بيانات الوحدات.

يقوم المتقدم صاحب الطلب عند عدم وجود حساب ساري بتسديد إيصال جدية الحجز على استمارة حجز الوحدة السكنية.

سوف تصل رسالة نصية sms بعد إنشاء الحساب لمن هو مقدم الطلب على الرقم الذي قام بتسجيله على الموقع وتحتوي الرسالة على رقم كودي يقوم الفرد بإدخاله على الموقع لكي تتم عملية التسجيل.

بعد ذلك يقوم بتقديم طلب حجز وحدة سكنية ، حيث يبدأ بملء بياناته الشخصية.

سوف تظهر لكم هذه الرسالة ” تم ارسال طلبكم بنجاح” عند إتمام العملية.

يتم سداد مبلغ مقدم ومصاريف التسجيل على الرقم القومي المسجل به نفس الحساب.

يتم اختيار المدينة والقيام بحجز الوحدة السكنية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية.

شروط حجز شقق سكن مصر

بعد أن تعرفنا على رابط حجز شقق سكن مصر وجنة، هناك عدة شروط متنوعة للتقديم على هذه الشقق وفيما يلي سوف نعرض لكم بعض من هذه الشروط بالنسبة للمتقدم: