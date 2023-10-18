” الحوار بقى بايخ ” موعد انتهاء قطع الكهرباء رسمياً في مصر // نهاية خطة تخفيف الأحمال الحكومية .. مش هنتخنق تاني

موعد انتهاء قطع الكهرباء رسمياً فقد بدأ العديد بالبحث عن الموعد الخاص التي يتم من خلاله انتهاء الفترة المحددة لقطع التيار الكهربي؛ حيث تم إصدار بعض الأنباء بأنه سوف يتم الإنتهاء بشكل كامل في نهاية شهر أكتوبر الجاري وأنه الموعد النهائي المحدد لعدم فصل التيار الكهربي مرة أخرى يومياً لمدة ساعة أو أكثر في بعض المحافظات؛ وفقاً للاستهلاك المتزايد التي قام به العديد من الأشخاص في المجتمع.

موعد انتهاء قطع الكهرباء رسمياً

تطلع الكثير من أفراد المجتمع بشأن معرفة موعد إنتهاء قطع الكهرباء رسمياً حيث تم التوضيح أنه يتم فصل التيار الكهربي في جميع المحافظات في مصر لمدة ساعة على الأقل يومياً وفقاً لما تم الإصدار من خلال تخفيف الأحمال نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المتزايد من قبل الأشخاص وقد تم التوضيح بأنه سوف يتم انتهاء قطع التيار الكهربي مع انتهاء شهر أكتوبر الجاري.

كيف يتم الإستعلام عن انقطاع الكهرباء

قد أعلنت الجهات المختصة والمسؤولة في وزارة الكهرباء عن الأرقام التي يتم من خلالها الاستعلام عن جميع الاستفسارات والمعلومات الخاصة بانقطاع الكهرباء وذلك في جميع المحافظات من خلال الرقم الخاص بالشكاوي 527935 ومن خلال الرقم الخاص بأعطال الكهرباء 2835989 ويتم أيضاً الاتصال عبر الخط الساخن المختص بوزارة الكهرباء من خلال 121.

ما هو السبب الخاص بانقطاع الكهرباء في مصر

قد تم التوضيح من قبل الرئيس الخاص لمجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انقطاع الكهرباء بشكل متواصل في مصر؛ حيث أنه أكد السبب الخاص لذلك وأنه لتخفيف الأحمال بالنسبة للكهرباء وذلك نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة في العام الجاري وبالتالي ترتب على ذلك الزيادة بشكل كبير على استهلاك الكهرباء ولذلك تم إصدار تلك القرار المختص بفصل التيار الكهربي يومياً في جميع المحافظات لمدة ساعة على الأقل يتم ترشيد الاستهلاك في الكهرباء.