مليون مبروك للجميع.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي عبر موقع وزارة الدفاع

تعتبر فرصة الانضمام لوزارة الدفاع في الدولة العراقية هي فرصة رائعة للانضمام إلى صفوف الجيش العراقي ويكونوا جزءًا من ذلك الرمز الوطني العظيم وسوف تنتظرهم تدريبات مكثفة وتحديات قوية، وسيكتسبون القوة والثقة اللازمة للدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي للعام 2023، حيث انه من المهم اجتياز جميع المراحل اللازمة وتحقيق الشروط المطلوبة للتسجيل، وسنعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتقدم في العراق.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023

تتضمن طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع العراقية للتطوع بصفة جندي 2023 الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع mod.mil.iq. تسجيل الدخول إلى المنصة بنفس الرقم المسجل به عند تقديم طلب التطوع سابقًا. ثم إدخال كود التحقق. الانتقال إلى قسم التطويع والضغط على خيار “النتائج بصفة جندي”. كما يجب عندها إدخال رقم الهوية الوطني للمتقدم.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع العراقية

تتضمن الشروط المطلوبة عند التقديم على وظائف وزارة الدفاع العراقية 2023 للتطوع بصفة أفراد ما يلي:

أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا حاصلًا على الجنسية العراقية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وألا يزيد عن 25 عام أيضا.

أن يتمتع المتقدم بصحة بدنية كاملة موافقة لشروط اللياقة المحددة لدى وزارة الدفاع.

حاصل على شهادة اجتياز المرحلة الابتدائية أو الثانوية.

وأخيرًا أن يتمتع بسجل جنائي نظيف وعلى خلق وسيرة حسنين.

ومع نهاية مقالتنا نكون قدمنا لك طريقة الاستعلام عن نتائج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي mod.mil.iq، وشروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع العراقية.