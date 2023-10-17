آخر موعد للتقديم في الهجرة غير الشرعية لأمريكا 2023 اللوتري الأمريكي

آخر يوم لتقديم طلب الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة لعام 2023 يقترب بسرعة، حيث تغلق وزارة الخارجية الأمريكية أبواب استقبال الطلبات في الثالث والعشرون من نوفمبر ,يعتبر هذا التاريخ الأخير للتقديم في برنامج اللوتري الأمريكي للهجرة غير الشرعية، والذي يعد واحدًا من أهم الفرص للأفراد الذين يرغبون في العيش والعمل في الولايات المتحدة.

يعود تاريخ بداية هذه الفرصة إلى عام 1990، عندما تم إطلاق برنامج تأشيرة التنوع (DV)، الذي يقدم حوالي 55,000 تأشيرة هجرة بالاختيار العشوائي. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الهجرة إلى الولايات المتحدة من دول ذات معدلات هجرة منخفضة، ويتيح للفائزين بالقرعة فرصة للعيش في البلاد والمساهمة في تنميتها وتنويعها.

كيفية التقديم للهجرة الي امريكا

للمصريين الذين يتطلعون للتقديم للحصول على اللوتري الأمريكي لعام 2023، يجب عليهم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية والبدء في عملية التسجيل. يمكن الوصول إلى الموقع من خلال الرابط المخصص واتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة. يجب على المتقدمين تسجيل معلوماتهم الشخصية بدقة، بما في ذلك الجنسية والمؤهل الدراسي وبلد الولادة والمعلومات الدينية يجب أيضًا تحميل صورة شخصية حديثة بجودة عالية ودون أي تعديل في البيانات.

شروط التأهل للهجرة

هناك شروط محددة يجب أن يلتزم بها المتقدمين لضمان تأهلهم في اللوتري الأمريكي لعام 2023. من بين هذه الشروط:

أن يكون جواز السفر ساري المفعول. أن يكون المتقدم قد تجاوز سن الثامنة عشرة. أن يكون مكان ميلاد المتقدم في بلد مؤهل للمشاركة. توضيح الحالة الاجتماعية. الوصول إلى حد أدنى من التعليم المطلوب.

احرصوا على تقديم معلومات دقيقة ومطابقة للمتطلبات، ولا تفوتوا هذه الفرصة الثمينة للعيش والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.