“هي دي الأخبار ولا بلاش”.. الحكومة تحدد موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023|| مش مصدقين نفسهم من الفرحة

يتساءل العديد من المواطنين المصريين الذين يستفيدون من المعاش عن موعد صرف العلاوات الخمسة والتي تعد واحدة من أهم المزايا التي يحصلون عليها من الحكومة والتي ينتظرها الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات، سنقدم لكم في هذا المقال معلومات حول موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى شروط الاستحقاق والحصول على العلاوات الخمس.

موعد صرف العلاوات الخمس

قامت الهيئات الحكومية المختصة بالإعلان عن مواعيد صرف العلاوات الخمسة للمتقاعدين، بدأت عملية صرف العلاوات منذ شهر سبتمبر في العام السابق، من المقرر أن تتم العلاوة الثانية في شهر مارس لعام 2024، والعلاوة الثالثة في شهر سبتمبر للعام نفسه، بينما سيتم صرف العلاوة الأخيرة في شهر مارس لعام 2025، وبهذا يتم صرف العلاوات الخمس وفقاً للمواعيد التي حددتها الحكومة.

لذلك يجب على المتقاعدين في مصر الذين يستفيدون من المعاش البحث عن مواعيد صرف العلاوات الخمسة، حيث بدأت عملية الصرف في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن تُصرف العلاوة الثانية في مارس 2024، الثالثة في سبتمبر 2024، والأخيرة في مارس 2025، مع وجود شروط لاستحقاق العلاوات تشمل عدم الاستفادة منها سابقًا وعدم استبعاد العلاوات التي صرفت في 2020، بالإضافة إلى الاشتراك السابق في العلاوة الخاصة.

شروط صرف العلاوات الخمس

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على العلاوات الخمسة: