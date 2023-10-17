LINK..اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 التسجيل بصفة جندي

تشهد الفترة الحالية ازدياداً في عدد المواطنين العراقيين الذين يبحثون عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع ،بصفة جندي ، ويهتم الكثير من المتقدمين بالانضمام إلى الجيش العراقي كجنود، ولذلك قامت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان عن إجراءات الاستعلام عن أسماء المقبولين لعام 2023 ، وفي هذا المقال في موقعنا الالكتروني البديل نيوز ، سنلقي الضوء على جميع التفاصيل المتعلقة بأسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 بصفة جندي

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية

تمثل الفرصة للانضمام إلى وزارة الدفاع في العراق فرصة رائعة للانضمام إلى صفوف الجيش العراقي وأن تصبح جزءًا من هذا الرمز الوطني العظيم. ستنتظر المقبولين تدريبات مكثفة وتحديات قوية، حيث سيكتسبون القوة والثقة اللازمة للدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره ، وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين للانضمام إلى وزارة الدفاع كجنود لعام 2023 ، و يتطلب الانضمام اجتياز جميع المراحل المطلوبة وتحقيق الشروط المطلوبة للتسجيل ، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الأمن والاستقرار والتقدم في العراق ، كما قامت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان عن خطوات التسجيل في وزارة الدفاع العراقية، وسنتعرف عليها في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في تقديمات وزارة الدفاع العراقية

يمكنك الاستعلام عن وزارة الدفاع العراقية باتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية.

2. ابحث عن خيار “استعلام عن أسماء المقبولين بالجيش” وانقر عليه.

3. قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية أو رقم التسجيل.

4. انتظر حتى يتم عرض القائمة وتحميلها.

5. قم بتنزيل القائمة وتحقق من وجود اسمك فيها.

شروط الالتحاق بصفة جندي لعام 2023:

1. يجب أن يكون لديك الجنسية العراقية.

2. يجب أن تكون حاصلًا على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.

3. يجب أن يكون عمرك بين 18 و30 سنة.

4. يجب أن تكون في حالة صحية جيدة.

5. يجب أن تتمتع بلياقة بدنية مناسبة.

عليك أن تجتاز اختبارات القبول والتدريبات المرتبطة بها.