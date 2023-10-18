فرحة لجميع الطلاب.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 والأوراق المطلوبة

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم خطوات و موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 خاصة بعد مرور أسبوعين من العام الدراسي الجاري، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسليم تابلت أولى ثانوي 2024 وفق خطة محددة لجميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس خلال أيام على أن يتم الانتهاء من تسليمه مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الانتهاء من توزيع جميع أجهزة التابلت علي جميع المدارس الثانوية بحلول 18 أكتوبر الجاري وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، هى:

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

وصورة من بطاقة ولى الأمر

وإيصال تأمين التابلت الأصلي.

و2 صورة من الإيصال.

وإقرار تسليم التابلت، لافتة إلى أنه يتم تجهيز الأوراق حتى موعد تسليم الأجهزة للطلاب.

مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024

حيث يوجد العديد من المميزات التي يتميز لها تابلت الثانوية العامة 2024، وتتمثل مواصفات التابلت فيما يلي:

أن سمكه 7 مم ووزنه يصل الى 546 جرام ويدعم التابلت تركيب بطاقة Sim أو شريحة اتصال وتركيب بطاقة sd card أو كارت ميموري.

مقدمة بالإضافة إلى بطاقة لشريحة الاتصال فسيتم استلامها من المدرسة من شركة we وسيتعرف عليها التابلت أما الكارت الميموري فلا يتم تشغيله على التابلت نهائيا ويبلغ وزن التابلت 546 جرام وطول التابلت 247.6مم عرض التابلت 157.4مم، سمك التابلت 7 مم .

الشاشة ونوع شاشة التابلت TFT باضاءة lcd وبال ips وحجم | 10.4 بوصة (263.1 مم) بدقة 1200×2000 وعمق الألوان فيها 16 مليون لون.

ويأتى التابلت بكاميرتين واحدة أمامية والأخرى خلفية دقة الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل وتدعم خاصية التركيز التلقائي ولا تحتوي على فلاش أما الأمامية فتأتى بدقة 5 ميجا بيكسل .

ويأتى التابلت بكاميرتين واحدة أمامية والأخرى خلفية دقة الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل وتدعم خاصية التركيز التلقائي ولا تحتوي على فلاش أما الأمامية فتأتى بدقة 5 ميجا بيكسل (غير مسموح بتشغيلهم).

ومعالج التابلت هو octa-core ثماني النواة بقوة 1.8GHz.