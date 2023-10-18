مُتاح الآن .. رابط التقديم في حج القرعة والأوراق المطلوبة ومواعيد التقديم وكم تكون التكلفة التي تم إصدارها بشأن حج القرعة لعام 2023؟

رابط التقديم في حج القرعة يرغب العديد من الأفراد في المجتمع إلى التوجه لتأدية الحج ويتم ذلك من خلال التقديم على قرعة الحج؛ يبحث العديد عن الرابط الخاص لذلك؛ فقد قامت الجهة المسؤولة بشركة السياحة في مصر بإصدار الرابط الإلكتروني المختص لذلك والتي تمكن منه جميع الراغبين بإمكانية التسجيل بكل سهولة مع مراعاة تسديد جميع الرسوم الخاصة في الموعد المحدد والالتزام بالمواعيد في إتمام جميع الإجراءات.

رابط التقديم في حج القرعة

رابط التقديم في حج القرعة، نظراً للبحث المتزايد عن رابط التقديم في حج القرعة من قبل العديد من الأشخاص الراغبين بالتقديم للحج؛ فيمكن للجميع التقديم من خلال وزارة الداخلية عبر البوابة الخاصة بها من خلال الضغط على البوابة المصرية الموحدة للحج والتسجيل من خلال اتباع الخطوات بشكل سليم.

كم تكون التكلفة التي تم إصدارها بشأن حج القرعة لعام 2023

قد تم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالحج السياحي من خلال الشركات الخاصة في مصر؛ حيث تقدر بقيمة 150 ألف جنيه وذلك للرحلات الاقتصادية فقط وتقدر بقيمة واحد ونصف مليون جنيه للرحلات الفاخرة ويتم توجه جميع الفائزين بالقرعة إلى تأدية الحج.

ما هو الموعد الخاص التي يتم من خلاله التسجيل في الحج العام 2023

أعلنت الجهات المسؤولة عن الموعد المختص التي يتم من خلاله توجه جميع الراغبين بالتسجيل في الحج؛ حيث تم تعيين اليوم الموافق الثالث من شهر أبريل لعام 2023 حيث تم إصدار التصريحات الخاصة بأنه يمكن السماح لجميع الحجاج السابقين منذ حوالي خمس سنوات ما قبل ذلك بإمكانية التقديم من خلال طلب تصريح؛ حيث يتم التسجيل عبر تطبيق الخاص نسك حج من خلال الموقع الخاص للوزارة.