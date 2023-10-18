“لأصحاب المعاشات خبر بمليار جنيه” المنحة الاستثنائيّة للمعاشات+ الموعد الخاص التي يتم من خلاله صرف زيادة المعاشات

المنحة الاستثنائيّة للمعاشات فقد تم إصدار تلك المنحة؛ حيث تمثل كونها العديد من التصريحات الخاصة لجميع الفئات المستفيدة من الحصول على المعاشات؛ حيث تم إصدار نسبة 15% من الزيادة المقررة على الرواتب الخاصة بهم وذلك فقط لجميع المستحقين من الحصول عليها من خلال جميع العاملين في الجهة الإدارية وأيضاً جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ويمكن للجميع الإستعلام عن قيمة الزيادة المقررة والحصول عليها بكل سهولة من خلال تتبع ما تم إدراجه عبر الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التضامن الإجتماعي.

المنحة الاستثنائيّة للمعاشات

المنحة الاستثنائيّة للمعاشات، تمثل المنحة الاستثنائية للمعاشات بكونها عدة تصريحات تم إصدارها من قبل الجهات المختصة بمنح أصحاب المعاشات وجميع المستفيدين من تلك الدعم المقدم بقيمة زيادة الرواتب الخاصة بهم بمقدار 300 جنيه فقط ويكون ذلك بشكل مستمر شهرياً؛ حيث يتم إصدار ذلك بداية من شهر أكتوبر لعام 2023.

الموعد الخاص التي يتم من خلاله صرف زيادة المعاشات

قد تم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة بأنه سوف يتم إصدار قيمة الزيادة الخاصة للمعاشات بقيمة 300 جنيه فقط وقد تم تعيين الموعد الخاص لذلك بداية من شهر أكتوبر لعام 2023.

من هي الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

يتم منح قيمة الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات لجميع الفئات الخاصة بالجهاز الإداري في الدولة وجميع العاملين في الهيئة الاقتصادية وجميع العاملين في القطاع العام و يتم منح نسبة الزيادة لجميع الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15% فقط وذلك يشمل إجمالي عدد الأسر حوالي خمس ملايين أسرة.

ما هي نسبة زيادة المعاشات

أعلنت الجهات المسؤولة بإصدار نسخة مقررة من الزيادة الخاصة لرواتب الحاصلين على المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الصادر من وزارة التضامن الإجتماعي؛ حيث تم تصريح نسبة 15% من الزيادة الخاصة.