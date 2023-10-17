رابط مظلتي..pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الاخيرة

تم الإعلان عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية في العراق، تتصدر هذه العبارة محركات البحث وبالتحديد جوجل ، ويشعر الكثير من المواطنين بالاهتمام بمعرفة هذه الأسماء ، و يزداد عدد الأشخاص الباحثين عن قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم المادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع العراقي ، و يتم تقديم موارد غذائية للأسر الفقيرة وتقديم مساعدات للأسر ذات الدخل المنخفض ، كما يساعد برنامج الرعاية الاجتماعية العديد من الأسر في العراق، حيث يستفيد منه أكثر من 900 ألف أسرة، وحجم الدعم المقدم يبلغ 400 مليار دينار عراقي، مما يجعله أكبر برنامج إعانات اجتماعية في العراق.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في العراق

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة للرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق او مظلتي من هناااا .

2. أدخل جميع بياناتك الشخصية بشكل صحيح، مثل الاسم الرباعي ورقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية.

3. سجل الدخول إلى حسابك الشخصي إذا كان لديك حساب مسبقًا، وإلا قم بإنشاء حساب جديد.

4. اختر قسم الخدمات الاجتماعية.

5. ابحث عن خيار “استعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

6. اضغط على هذا الخيار وسيتم عرض قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة للرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية في العراق

نرصد لكم شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بعض الشروط التي يجب توفرها للأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية. وهذه هي بعض الشروط المعلنة:

1. يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

2. يجب أن يكون لدى المتقدم عائلة تتألف من 4 أفراد فقط.

3. يجب أن يكون المتقدم في سن البلوغ ولا يقل عمره عن 18 عامًا.

4. يجب أن يكون المتقدم من الجنسين، حيث يجب أن يكون الذكور في الفئة العمرية من 18 إلى 65 عامًا، والإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 55 عامًا.

5. يجب ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار أو تأمين صحي أو اجتماعي مدعوم من قبل الحكومة العراقية.

6. يجب أن يكون المتقدم مسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية.